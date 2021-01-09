"Не треба вірити, що мир вічний": Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози

Дуда заявив також, що не толеруватиме "безвідповідальні слова і дії" та спроби дестабілізувати ситуацію у Польщі

Президент Польщі у своїй промові до 82-ї річниці початку Другої світової війни - нападу нацистської Німеччини на Польщу - наголосив, що у сучасному світі також є загрози, і не варто вважати, що мир буде тривати вічно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Анджей Дуда зазначив, що небезпечно було б вірити, що Польщі більше ніколи не доведеться захищатися, особливо з огляду на її геополітичне розташування.

"Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову. Не трапиться, якщо ми будемо сильними. Не трапиться, якщо ми будемо рішучими, якщо буде зрозуміло, що цього не варто робити… тому що буде жорстка відсіч", - сказав президент.

Він зауважив, що в останні роки ситуація у всьому світі стає все більш нестабільною, а характер конфліктів змінюється - з війни у прямому сенсі слова на гібридні атаки, що дестабілізують країни.

"Ми повинні рішуче реагувати на них - і будемо реагувати. Ми не дозволимо порушувати наш кордон", - заявив Анджей Дуда, ймовірно, натякаючи на "шантаж мігрантами" з боку режиму Александра Лукашенка.

Він додав, що Польща непохитно дотримуватиметься своїх зобов’язань як член НАТО щодо союзників та партнерів, які потребують допомоги.

Дуда заявив також, що не толеруватиме "безвідповідальні слова і дії" та спроби дестабілізувати ситуацію у Польщі.

Нагадаємо, що Суд ЄС схвалив жорстке рішення проти Польщі, Варшава відмовилась його виконувати