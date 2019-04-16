"Не всі росіяни поділяють позицію влади РФ": волонтери із Москви передали українським морякам передачі

"Нас достатньо багато людей. Ми намагаємося мінятися. Одні люди купують продукти, інша частина їх фасує, третя - відвозить у СІЗО"

Волонтери з Москви передали передачі 24-м українським військовополоненим морякам, які утримуються у московському СІЗО "Лефортово".

"У кожному СІЗО свої правила - що дозволено, а що ні. От в "Лефортово" свої. Наприклад, молоко можна передавати тільки у прозорій упаковці, не можна передавати лапшу швидкого приготування, не можна йогурти. От такий набір правил, у разі недотримання яких в нас не приймуть передачі. Також тут приймали тільки 2 рази, хоча за правилами мають 4. Ми ходили скаржитися до начальника, писали скарги, тепер вони дотримуються закону і приймають у нас передачі 4 рази на тиждень. Якусь користь ми теж принесли", - розповів "Громадському" російський волонтер Костянтин Котов.

Список передач узгоджується з адвокатами, які збирають побажання у самих військовополонених: «У першу чергу просять одяг. Коли їх сюди привезли, їм не дозволяли свою військову форму брати, тому, в першу чергу — це одяг. Тут частину камер не топлять, тому теплі речі передаємо. Такі речі також, як посуд та, звісно, продукти».

Також волонтер нагадав, що окремі українські моряки хворіють на цукровий діабет, тому їм ліки передають через консулів. Волонтерів, за словами Котова вистачає: це і журналісти, і правозахисники, і небайдужі люди.

"Нас достатньо багато людей. Ми намагаємося мінятися. Одні люди купують продукти, інша частина їх фасує, третя - відвозить у СІЗО", - розповідає Котов.

Волонтер каже, що особисто не згоден з позицією російської влади і допомогою українцям хоче висловити свій протест:

"І це такий спосіб, яким я можу допомогти українцям, продемонструвати, що не всі громадяни Росії поділяють позицію керівництва РФ", - розповів волонтер.

Слідство ФСБ продовжило термін слідства у справі військовополонених українських моряків до кінця серпня.