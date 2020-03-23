Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Не знаєте, чи достатньо у вас туалетного паперу на час коронавірусної кризи?

Цей вебсайт дасть вам відповідь
У Німеччині запустили онлайн-калькулятор, який дозволяє швидко визначити, чи надовго вам вистачить запасів туалетного паперу на час епідемії коронавірусу SARS-CoV-2. Щоправда, поки він лише німецькою.
Не знаєте, чи достатньо у вас туалетного паперу на час коронавірусної кризи? Фото: 24horas.cl

За посиланням можна швидко підрахувати, скільки днів ви можете використовувати туалетний папір, яким запаслися, передає "Громадське".

Доступні два варіанти розрахунку: швидкий і детальний. У першому випадку достатньо ввести лише кількість рулонів і те, як часто ви ходите до вбиральні (на скриншоті: перший варіант — кількість рулонів, другий — частота відвідування туалету).

Так, 10 рулонів паперу людині, яка відвідує туалет тричі на день, вистачить на 53 дні, стверджує калькулятор. Там також зазначається, що це на 39 днів довше, ніж триває 14-денний карантин.

Детальний режим розрахунку дозволяє також налаштувати (на скриншоті ці опції перелічені зверху вниз): скільки разів використовуєте туалетний папір за раз; скільки клаптиків паперу відриваєте за раз; скільки клаптиків в одному рулоні; скільки у вас членів сім’ї; і скільки днів ви плануєте лишатися вдома.

Нагадаємо, що станом на ранок 23 березня у світі офіційно зареєстровано 339 259 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 14 706 смертей та 98 834 випадки, коли пацієнти успішно одужали після зараження.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2020 16:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Рекомендації для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV

Рекомендації для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.