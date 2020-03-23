Не знаєте, чи достатньо у вас туалетного паперу на час коронавірусної кризи?
За посиланням можна швидко підрахувати, скільки днів ви можете використовувати туалетний папір, яким запаслися, передає "Громадське".
Доступні два варіанти розрахунку: швидкий і детальний. У першому випадку достатньо ввести лише кількість рулонів і те, як часто ви ходите до вбиральні (на скриншоті: перший варіант — кількість рулонів, другий — частота відвідування туалету).
Так, 10 рулонів паперу людині, яка відвідує туалет тричі на день, вистачить на 53 дні, стверджує калькулятор. Там також зазначається, що це на 39 днів довше, ніж триває 14-денний карантин.
Детальний режим розрахунку дозволяє також налаштувати (на скриншоті ці опції перелічені зверху вниз): скільки разів використовуєте туалетний папір за раз; скільки клаптиків паперу відриваєте за раз; скільки клаптиків в одному рулоні; скільки у вас членів сім’ї; і скільки днів ви плануєте лишатися вдома.
Нагадаємо, що станом на ранок 23 березня у світі офіційно зареєстровано 339 259 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 14 706 смертей та 98 834 випадки, коли пацієнти успішно одужали після зараження.
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