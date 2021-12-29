CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні через негоду знеструмлено 165 населених пунктів у шести областях - Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій та Сумській.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Негода знеструмила 165 населених пунктів у шести областях
Станом на 07:00 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 165 населених пунктів у 6 областях (Херсонська – 65, Дніпропетровська – 46, Миколаївська – 23, Запорізька – 17, Донецька – 13 та Сумська – 1)
Фото: tsn.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
“Станом на 07:00 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 165 населених пунктів у 6 областях (Херсонська – 65, Дніпропетровська – 46, Миколаївська – 23, Запорізька – 17, Донецька – 13 та Сумська – 1)” – ідеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечений.
Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня у східних, північно-східних, вночі та у більшості центральних, Київській та Запорізькій областях очікуються опади у вигляді снігу (вночі у східних областях значний сніг, місцями з дощем, ожеледь), на решті території без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-східний та східний з переходом у південних та східних областях на південно-західний, 5-10 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень 2-7° морозу, на Закарпатті та у південно-східній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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29 12 2021 09:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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