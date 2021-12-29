Негода знеструмила 165 населених пунктів у шести областях

В Україні через негоду знеструмлено 165 населених пунктів у шести областях - Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій та Сумській.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“Станом на 07:00 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 165 населених пунктів у 6 областях (Херсонська – 65, Дніпропетровська – 46, Миколаївська – 23, Запорізька – 17, Донецька – 13 та Сумська – 1)” – ідеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечений.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня у східних, північно-східних, вночі та у більшості центральних, Київській та Запорізькій областях очікуються опади у вигляді снігу (вночі у східних областях значний сніг, місцями з дощем, ожеледь), на решті території без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-східний та східний з переходом у південних та східних областях на південно-західний, 5-10 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень 2-7° морозу, на Закарпатті та у південно-східній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.