Нехай щастить - країни Європи за 10 років відмовили у наданні притулку 77% росіян

З 2012 року в країнах Європи попросили про притулок 153 тис. росіян, за цей час статус біженця отримали 35 тис. громадян рф

За останні 10 років країни Європи відхилили 77% заявок росіян щодо надання їм притулку.

По це свідчать дані, зібрані проектом "Если быть точным", повідомляє УНІАН.

За даними проекту, з 2012 року в країнах Європи попросили про притулок 153 тис. росіян, за цей час статус біженця отримали 35 тис. громадян рф. У середньому по країнах, при першому розгляді задовольняється лише п’ята частина російських заявок. Процес може тривати роками, зазначили юристи.

Найчастіше громадяни росії бажали потрапити до Німеччини, але влада країни їм відмовляла, зазначили атори дослідження. За 10 років до неї звернулися майже 54 тис. росіян – понад третина всіх прохачів. Німеччина відмовила у 90% випадків.

На другому місці за популярністю – Франція. Громадяни росії надіслали їй понад 42 тис. заявок на притулок. Країна відхилила 76% прохань.

Ще значна частина росіян намагається втекти до Австрії, Польщі та Бельгії – більшості з них це не вдається.

З 2012 року прохачам із росії жодного разу не відмовила лише Мальта – у неї попросили притулок 10 громадян рф, йдеться в дослідженні.