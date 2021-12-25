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Нехай у нас буде лише один страх: Папа Римський провів Різдвяну месу

Цього року на літургії у базиліці були присутні близько 2000 осіб, включаючи ієрархів Ватикану та високопоставлених дипломатів з усього світу
Папа Римський Франциск провів у базиліці Святого Петра у Ватикані нічну Різдвяну месу.
Нехай у нас буде лише один страх: Папа Римський провів Різдвяну месу Фото: AFP

Як передає Укрінформ, про це повідомляє National Catholic Reporter.

"Цієї ночі любові нехай у нас буде тільки один страх: образити любов Бога, завдати йому біль, зневажаючи бідних своєю байдужістю", - сказав понтифік у своїй проповіді.

Фото: CNS photo/Vatican Media

Цього року на літургії у базиліці були присутні близько 2000 осіб, включаючи ієрархів Ватикану та високопоставлених дипломатів з усього світу. Це значно більше, ніж минулого року, коли літургія напередодні Різдва була закрита для широкої публіки і на ній через карантинні обмеження були присутні лише 200 осіб.

За старовинною традицією католики відзначають таїнство Христового народження опівночі. Згідно з Біблією, світло засяяло серед темряви перед пастухами, що першими почули звістку про народження месії. Тому богослужіння 24 грудня також називають месою пастирів.

Православна церква України та Українська греко-католицька церква відзначають Різдво за юліанським календарем, 7 січня.

Нагадаємо, що улюбленим новорічним святом українців є Різдво, понад 70% громадян святкують його 7 січня

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25 12 2021 11:35
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