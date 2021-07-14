НЕклінінгові компанії вибили професійних конкурентів з тендеру на 33 млн на прибирання у "Оператора ГТС"

6 липня адмінколегія АМКУ зобов’язала ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (Оператор ГТС) скасувати допуск трьох професійних компаній до тендеру з прибирання очікуваною вартістю 33,39 млн гривень.

Про це повідомляється в системі "Прозорро".

Замовляють послуги прибирання у будівлях в структурі "Оператора ГТС", що розташовані у Харкові, Херсоні, Миколаїві, Северодонецьку та Харківській, Дніпропетровський, Донецький та Луганській областях впродовж двох років.

На закупівлю подались десять компаній. Замовник через невідповідності їх пропозицій своїм вимогам одразу відхилив чотирьох – ТОВ "Понтем УА", ПП "Єврохім Одеса", ТОВ "Кью Еф.Ем.Клінінг" та ТОВ «Первомайський харчовий комбінат "Ідеал". До АМКУ подались з оскарженнями лише двоє – "Кью Еф.Ем.Клінінг" та "Первомайський харчовий комбінат "Ідеал".

У випадку "Кью Еф.Ем.Клінінг" адмінколегія (Н. Буроменська, О. Нечитайло, Б. Горобець) з’ясувала, що фірму не допустили до аукціону правомірно: у складі її пропозиції відсутні документи на підтвердження якості паперових рушників та туалетного паперу.

У "Первомайського харчового комбінату "Ідеал" були відсутні документи на підтвердження досвіду аналогічних робіт. Він пояснив це тим, що послуги з прибирання "є новим видом діяльності підприємства" і досвіду у нього немає.

Але не маючи шансів потрапити на торги, "Ідеал" оскаржив у АМКУ відсторонення трьох претендентів на підряд, яких замовник спочатку допустив до аукціону: ТОВ "Ір Сервіс", ПП "Клінінг Про" та ТОВ "Імпел Гріффін Сервіс". У всіх "Ідеал" знайшов недоліки з документами на підтвердження відповідності видаткових матеріалів.

Так, ПП "Клінінг Про", що раніше вигравало підряди "Оператора ГТС" з прибирання, надало на рідке антибактеріальне мило висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи за ДСТУ 4315:2004, який з жовтня 2019 року вже втратив чинність, хоча компанія подавала два види мила на вибір. А "Імпел Гріффін Сервіс" у довідці на паперові рушники зазначив іншого виробника, ніж був у висновку державної санітарно -епідеміологічної експертизи на ці рушники.

В результаті на аукціоні з прибирання очікуваною вартістю 33,39 млн гривень залишились лише дві структури – "Фін Платінум Компані", що спеціалізується на оптовій торгівлі, та "Альфа Групп Лтд" зі спеціалізацією на будівництві будівель.

"Афіну Групп Лтд" з "Фін Платінум Компані" об’єднує та обставина, що вони спеціалізується на підрядах комунальних структур міста Харкова та Харківської області. І зазвичай виграють лише у них.

Власником "Фін Платінум Компані" зі статутним капіталом у 100 гривень зараз виступає мешканка Донецької області Наталія Ятіна, фірма зареєстрована у Білій Церкві на Київщині. Раніше власниками фірми значились київські ТОВки "Консалтингова компанія "Бізнес пропозиції" та "Юридична компанія "Юрбізнес консалтинг", що паралельно були засновниками низки інших фірм- отримувачів підрядів на 1,64 млрд грн. Засновники "Фін Платінум Компані" фігурували у 2016-2019 рр у кримінальному провадженні за статтею 205 КК України "Фіктивне підприємництво". Як тоді писали "Наші гроші", мешканець Запоріжжя Олег П’янков у квітні 2016-го за щомісячну винагороду у 2500 гривень погодився стати власником фіктивного підприємства, підписав два договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ "Вільнос компані", які "придбав" у ТОВ "Юридична компанія "Юрбізнес консалтинг" та у ТОВ "Консалтингова компанія "Бізнес пропозиції", "чим сприяв невстановленим особам" проводити безтоварні операції для штучного формування податкового кредиту з ПДВ на 18,7 млн грн.

Ще "Фін Платінум Компані" засвітився у тендері з закупівлі "бебі-боксів" на 1,2 млрд гривень, де був одним зі структур, що замовник "Професійні закупівлі" разом з експертами "Ліги антитрасту" запідозрили у змові. Експерти виявили, що пропозиції шести фірм- учасників тендеру могли готуватися скоординовано.

Всього "Фін Платінум Компані" брало участь у 28 тендерах, з яких виграло чотири у комунальних підприємств Харківської міськради. За результатами торгів фірма підписала три договори на 8,76 млн гривень (у 2021-му – тендер з освітлення "Світловий фонтан" у КП "Міськсвітло", у 2020-му на поставку світильників для КП "Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького" та на поставку 242 000 одиниць квітів для КП "Жилкомсервіс").

"Афіна Групп Лтд" була записана у 2012-2017 рр. на співробіників комунального підприємства "Комуненерго" Харківської райради Євгена Левченкова та Юлію Масалітіну. А з 2019 року у власниках значились Максим Момот та Вікторія Хмирова. Вони є також власниками низки харківських фірм, наприклад, "Українських технологій будівництва", що нерідко виступали на харківських тендерах спаринг-партнерами для структур з орбіти покійного мера Харкова Геннадія Кернеса. У 2021 році "Афіна Групп Лтд" уклала договори на 746 тис гривень, у 2020-му – на 31,07 млн гривень.