Неодноразово висловлювався щодо модернізації техніки -командувач Повітряних сил про підозру у справі АН26

Він також наголосив на тому, що йому незрозумілі дії правоохоронців, оскільки вважає, що такі підозри підривають моральний дух військових і дискредитують їх

Командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов прокоментував вручену йому 18 грудня підозру у справі катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом.

Про це він сказав в етері програми "Свобода слова Савіка Шустера", зазначає "Громадське".

Трохи контексту: Держбюро розслідувань 18 грудня заявило про три підозри у справі катастрофи літака Ан-26: командувачу Повітряних сил - за статтею "Недбальство", а також командиру військової частини та керівнику польотів військової частини - у порушенні правил польотів, останньому ще й у недбальстві.

За словами Дроздова, якби на рівні керівництва держави прислухались до пропозицій модернізації, осучаснення техніки, ймовірно, катастрофи не сталося б. Він зазначив, що Повітряні сили не отримали цьогоріч нової техніки, а виготовлення Ан-178 має розпочатися у 2021 році - через декілька років вони можуть надійти на озброєння військових. Наразі ж "наймолодші" літаки на озброєнні Повітряних сил, за словами Дроздова, - 1991 року випуску.

Він також наголосив на тому, що йому незрозумілі дії правоохоронців, оскільки вважає, що такі підозри підривають моральний дух військових і дискредитують їх.

"До винесення рішення суду вже вішаються ярлики, формується негативна суспільна думка відносно офіцерів, командирів, які мали відношення до подій, що відбулись. І такі обвинувачення і на генералів, і на командирів, які керують військами у зоні ООС, не несуть доброго для нашої армії, а навпаки - підривають моральний дух командирів і військовослужбовців, які виконують їхні задачі", - сказав Дроздов.

За його словами, підозра складається з 30 сторінок, де йдеться про військову дисципліну, порядок організації та підготовки льотчиків, керівників, які керують процесом підготовки, а за це відповідальне не лише командування.

"Це все складається не лише з командування, а й з інших "стовпів", які контролюють льотну підготовку, підготовку екіпажів, безпеку польотів. У мене є три заступники, двоє командувачів підлеглих, є Харківський університет, де є люди, які готують рішення, пропозиції та програми. А всі ці заходи, які перераховані в підозрі, висловлюються особисто мені", - сказав Дроздов.

Він також висловив співчуття рідним загиблих під Чугуєвом курсантів та згадав про спроби маніпуляції щодо його сина. Командувач запевнив, що син "літає на тих самих літаках і напередодні трагедії виконував польоти у тому самому літаку".

Про сина Дроздова почав говорити вже колишній очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. Він заявляв, що посадку літака Ан-26, який розбився, затримали на майже хвилину через посадку іншого літака з сином командувача. Водночас Дроздов запевняв, що не давав жодних вказівок керівнику польотів щодо цього.

Нагадаємо, що Міноборони перерахувало 28 млн гривень родичам загиблих у катастрофі Ан-26