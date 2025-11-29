Несправедливий мир може стати єдиним реалістичним виходом для України – The Guardian

Якщо США наполягатимуть на недосяжних цілях, то ризикують повторити власні історичні помилки.

Потенційна мирна угода між Україною та росією не буде ані перемогою, ані поразкою. Це - проміжний, суперечливий результат, який поєднує елементи обох сценаріїв.

Про це пише американський аналітик Стівен Вертхайм у своїй колонці для The Guardian.

На його думку, несправедливий мир може виявитися єдиною реальною альтернативою ще гіршій та довшій війні.

Угода могла б дати Україні сильний результат

Вертхайм нагадує про 28-пунктовий план команди Дональда Трампа, який у США різко розкритикували як проросійський. Аналітик наголошує, що цей документ пропонував Україні дуже суттєві гарантії.

За умовами плану Україна нібито могла б зберегти власну армію без серйозних обмежень. Аналітик переконує, що обмеження у 600 тисяч військових не зменшило б її реальних можливостей.

США та Європа надали б Києву найпотужніші гарантії безпеки в історії - хоча й не формальні, як у НАТО.

"путін розпочав вторгнення, щоб зламати союз України із Заходом. Коли бойові дії припиняться, Україна буде військово сильнішою, ворожішою до росії та краще захищеною, ніж будь-коли раніше", - пише автор.

За словами Вертхайма, багато американських політиків засуджують будь-який компроміс, хоча самі не несуть жодних втрат і перебувають "за тисячі кілометрів від фронту".

Він попереджає, якщо США наполягатимуть на недосяжних цілях, то ризикують повторити власні історичні помилки.

Вертхайм проводить паралелі з іншими війнами:

у Вʼєтнамі США чотири роки продовжували війну, щоб уникнути "ганебної поразки", але все одно програли;

в Афганістані Америка воювала десятиліття, не погоджуючись на переговори, і врешті втратила все;

після успішної операції в Кувейті Вашингтон "не визнав перемогу" і сам спровокував подальшу дестабілізацію.

Ці приклади, на думку автора, доводять, що прагнення до ідеальних рішень дорого обходиться.

Вертхайм нагадує, що Україна вистояла проти вторгнення, яке росія розраховувала завершити за кілька днів. Більшість територій України лишаються під контролем.

росія, за оцінками США, втратила понад 600 тис. солдатів - удесятеро більше, ніж СРСР за всю афганську війну. Україна стала потужнішою військовою державою та завдала росії масштабної шкоди.

Але, пише аналітик, повної воєнної перемоги очікувати нереалістично - навіть адміністрація Байдена цього не планувала. Вертхайм наголошує:

"Найкраще, чого можна досягти, це компромісне врегулювання, яке дасть Україні реальний шанс на мир і безпеку, водночас дозволяючи росії отримати стратегічні та територіальні вигоди. Якщо це здається брудною угодою, певним заходом умиротворення, то це тому, що так воно і є. Але якщо кращої альтернативи немає, це буде брудна угода, яку варто укласти".

Вертхайм стверджує, що навіть вступ до НАТО не гарантував би автоматичного захисту. Країни, які не готові воювати за Україну зараз, навряд чи зроблять це в майбутньому, навіть маючи формальні зобовʼязання.