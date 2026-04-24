Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нестача води і їжі на позиціях: Генштаб відповів на заклики про допомогу для бійців 14 ОМБр

24 квітня 2026, 08:33
Фото: з вільного доступу
Також триває службове розслідування щодо посадовців бригади.
Генштаб ЗСУ оголосив про заміну командира 14 окремої механізованої бригади, бійці якої скаржилися, що на позиціях систематично немає їжі та питної води. 
 
Про це ідеться у заяві Генштабу ЗСУ.
 
У мережі набула розголосу ситуація щодо бійців, які служать на Харківському напрямку. Як пояснює Генштаб, війська рф завдають систематичні авіаційні та ракетні удари по переправам через річку Оскіл. Через це логістика у районі міста Куп’янськ суттєво ускладнена. Нині логістику забезпечують за допомогою плавзасобів та важких БпЛА. Командування також займається посиленням протиповітряної оборони та протидронового захисту на цьому напрямку, нарощуванням системи радіоелектронної боротьби.
 
"У цих складних умовах особлива увага приділяється забезпеченню наших військових, які виконують завдання на передньому краї. В той же час, попереднім командуванням 14 ОМБр приховувався реальний стан справ, було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення. Зокрема, виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади", – ідеться у заяві Генштабу.
 
Нещодавно на позицію військових доставили черговий вантаж з продовольством. За наявності сприятливих умов, їх негайно евакуюють. Для виправлення ситуації ухвалили низку кадрових рішень. Зокрема, усунуто з посади командира 14 бригади. Звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу. Новим командиром 14 ОМБр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.
 
Нині комплексна комісія Сухопутних військ ЗСУ проводить розслідування. Уже завершується службове розслідування щодо посадовців бригали, за його результатами обіцяють "відповідні управлінські рішення". Матеріали також направлять до правоохоронних органів. У Генштабі запевняють, що нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації.
 
Головкокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав командувачу угруповання об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому, у чиєму підпорядкуванні перебуває 10 армійській корпус, провести перевірку всебічного забезпечення військових на передньому краї.

 

війна в УкраїніГенштаб ЗСУросія окупанти

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється