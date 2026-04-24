Нестача води і їжі на позиціях: Генштаб відповів на заклики про допомогу для бійців 14 ОМБр

Також триває службове розслідування щодо посадовців бригади.

Генштаб ЗСУ оголосив про заміну командира 14 окремої механізованої бригади, бійці якої скаржилися, що на позиціях систематично немає їжі та питної води.

Про це ідеться у заяві Генштабу ЗСУ.

У мережі набула розголосу ситуація щодо бійців, які служать на Харківському напрямку. Як пояснює Генштаб, війська рф завдають систематичні авіаційні та ракетні удари по переправам через річку Оскіл. Через це логістика у районі міста Куп’янськ суттєво ускладнена. Нині логістику забезпечують за допомогою плавзасобів та важких БпЛА. Командування також займається посиленням протиповітряної оборони та протидронового захисту на цьому напрямку, нарощуванням системи радіоелектронної боротьби.