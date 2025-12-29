Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Нетаньягу спробує переконати Трампа у нових ударах по Ірану на зустрічі у Флориді

29 грудня 2025, 18:12
Біньямін Нетаньягу. Фото: radiosvoboda.org
о Трамп нині намагається уникнути ескалації на Близькому Сході.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу планує переконати президента США Дональда Трампа завдати нових ударів по обʼєктах, повʼязаних з програмою балістичних ракет Ірану. Зустріч відбудеться 29 грудня у Флориді.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела серед ізраїльських чиновників.

Нетаньягу вважає, що загроза розширення ракетних можливостей Тегерану надзвичайно велика. Він прагне отримати "зелене світло" для ще одного удару, можливо, у рамках спільної операції з США. Крім того, ізраїльський премʼєр планує переконати Трампа зайняти жорстку позицію щодо Гази та вимагати роззброєння Хамас до подальшого виведення ізраїльських військ у другій фазі мирного плану з 20 пунктів, оприлюдненого наприкінці жовтня.

Втім, WP зазначає, що Трамп нині намагається уникнути ескалації на Близькому Сході, а відносини між лідерами погіршилися, тож досягти домовленостей Нетаньягу буде складно.

13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури, ліквідувавши понад 20 високопоставлених командирів. У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. 22 червня США завдали удару по трьох ядерних обʼєктах Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфагані, нібито повністю їх знищивши. Після цього Іран запустив понад 27 ракет по території Ізраїлю, внаслідок чого постраждали більше 80 людей.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном та роль США у ньому залишаються одними з найбільш напружених на Близькому Сході.

