Нетаньяху назвав передумови для миру в секторі Гази

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав три передумови для миру між Ізраїлем і палестинцями.

Про це Нетаньяху написав в колонці для The Wall Street Journal.

Головними передумовами, за словами Нетаньягу, є знищення Хамасу, демілітаризація Гази і де-радикалізація всього палестинського суспільства.

"США, Велика Британія, Франція, Німеччина та багато інших країн підтримують намір Ізраїлю знищити терористичне угруповання Хамас. Для досягнення цієї мети необхідно ліквідувати його військовий потенціал і покласти край політичному пануванню над Газою", – написав ізраїльський прем'єр.

За його словами, Ізраїль повинен мати гарантії, що Газа ніколи більше не буде використовуватися як база для нападу на Ізраїль.

"Серед іншого, це вимагатиме створення тимчасової зони безпеки по периметру Гази та інспекційного механізму на кордоні між Газою і Єгиптом, який відповідатиме потребам безпеки Ізраїлю і запобігатиме контрабанді зброї на цю територію", - вважає Нетаньяху.

Нещодавно з’явились повідомлень про те, що Палестинська адміністрація буде керувати Газою після війни, він каже, що очікування того, що Палестинська адміністрація демілітаризує Газу, є нездійсненною мрією.

Він звинуватив Палестинську адміністрацію в тому, що вона «в цей час фінансує і прославляє тероризм в Юдеї і Самарії і навчає палестинських дітей прагнути до знищення Ізраїлю».

Окреслюючи третю передумову миру, прем’єр-міністр Нетаньягу написав, що палестинські школи повинні вчити дітей цінувати життя, а не смерть, а імами повинні припинити проповідувати вбивство євреїв.

"Палестинське громадянське суспільство має бути трансформоване таким чином, щоб люди підтримували боротьбу з тероризмом, а не фінансували його. Це, ймовірно, вимагатиме мужнього і морального лідерства", - написав прем’єр.

Нетаньягу заявляє про успішну де-радикалізацію, яка відбулася в Німеччині і Японії після перемоги союзників у Другій світовій війні. Він зазначив, що сьогодні обидві країни є великими союзниками США і сприяють миру, стабільності і процвітанню в Європі та Азії.

Він додав, що після 11 вересня далекоглядні арабські лідери Перської затоки очолили зусилля з де-радикалізації своїх суспільств і трансформації своїх країн.

"Як тільки Хамас буде знищений, Газа демілітаризована, і палестинське суспільство почне процес дерадикалізації, Газу можна буде відбудувати, і перспективи ширшого миру на Близькому Сході стануть реальністю", - підсумував Нетаньяху.

Проте в статті немає жодної згадки про заручників, яких бойовики Хамасу викрали з території Ізраїлю 7 жовтня і досі утримують у Газі.