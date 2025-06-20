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Нетаньягу провів зустріч з віцепрезидентом США і главою Пентагону

20 червня 2025, 18:11
Нетаньягу провів зустріч з віцепрезидентом США і главою Пентагону
Біньямін Нетаньягу. Фото: radiosvoboda.org
Зустріч відбулася, поки США вирішували, чи приєднатися до Ізраїлю в нанесенні ударів по Ірану.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу і начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір, а також міністр оборони Ісраель Кац, міністр зі стратегічних питань Рон Дермер зустрілися з посадовцями адміністрації Білого дому: віцепрезидентом Джей Ді Венс і міністром оборони Пітом Геґсетом.

Про це пише газета The Jerusalem Post

Зустріч відбулася в той час, коли Білий дім думає, чи приєднуватися до Ізраїлю в ударах по Ірану. Президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж двох тижнів ухвалить рішення щодо цього.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп зацікавлений у пошуку дипломатичного розв'язання проблеми з Іраном, але його пріоритетом є забезпечення того, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю.

Вчора президент США в офіційному повідомленні, яке зачитала його речниця Керолайн Левітт, сповістив, що впродовж наступних двох тижнів прийматиме рішення щодо застосування безпосередніх заходів проти Ірану.

Крім того, Трамп розкритикував главу розвідки США за позицію щодо Ірану.

 

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