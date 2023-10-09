Нетаньягу заявив, що Ізраїль буде змушений провести наземну операцію в Секторі Гази – ЗМІ

Ізраїльський прем'єр сказав Байдену в телефонній розмові, що на Близькому Сході заборонено проявляти слабкість, і тому Ізраїлю доведеться діяти з великою силою.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу сказав президенту США Джо Байдену, що в Ізраїлю не буде іншого вибору, окрім як почати наземну операцію в секторі Гази.

Про це повідомляє Walla.

Видання, з посиланням на джерела, зазначає, що Нетаньягу сказав Байдену під час вчорашньої розмови, що Ізраїль не матиме іншого вибору, окрім як почати "наземні дії" в Секторі Гази.

"Послання Нетаньягу Байдену вказує на характер реакції Ізраїлю найближчими днями і тижнями і покликане почати підготовку ґрунту серед союзників Ізраїлю для того, щоб дії були тривалими і безпрецедентними за своєю силою і наслідками", - пише видання.

Нетаньягу сказав Байдену в телефонній розмові, що на Близькому Сході заборонено проявляти слабкість і тому Ізраїлю доведеться діяти з великою силою.

"Ми відповідаємо на силу великою силою", - заявив прем'єр Ізраїлю.

Також він сказав американському президенту, що його турбує сценарій відкриття ще одного фронту на півночі і що Ізраїль готується до цього.

"У нас немає іншого вибору, окрім як рішуче відреагувати", - наголосив Нетаньягу.

Зазначається, що Байден не став відмовляти Нетаньягу від початку наземної операції в Секторі Гази.

"Ми не намагаємося переконати ізраїльтян у цьому питанні, тому що ми підтримуємо право Ізраїлю на самооборону", - повідомив очільник Білого дому.

Також він запитав Нетаньягу про сценарії подальшої ескалації. Байден зазначив, що послання, надіслані США з Лівану, полягають у тому, що ще один фронт відкрито не буде, але підкреслив, що сприймає це з обмеженою гарантією.

7 жовтня бойовики ХАМАСу проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Гази. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу організації.