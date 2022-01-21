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Netflix прогнозує слабке зростання кількості підписників: акції впали на 20%

Зростання передплатників Netflix сповільнилося після вибухового зростання у 2020 році на тлі пандемії, яка змусила людей проводити більшу частину свого часу вдома
Сервіс потокового відео Netflix оцінив зростання підписників у першому кварталі 2022 року майже втричі нижче за очікування аналітиків - акції Netflix упали на 19%.
Netflix прогнозує слабке зростання кількості підписників: акції впали на 20% Фото: з вільних джерел
Про це пише WSJ.
 
Компанія прозвітувала, що в останньому кварталі 2021 року підписала 8,3 млн нових користувачів.
 
За власними прогнозами платформи, вона мала додати 8,5 млн підписників. За даними FactSet, консенсус-прогноз аналітиків з Уолл-стріт становив 8,3 млн передплатників.
 
Водночас у першому кварталі 2022 року компанія планує додати 2,5 млн передплатників (рік тому компанія додала 4 млн платних користувачів за цей же період).
 
При цьому, за оцінками StreetAccount, аналітики чекали 6,93 млн передплатників у першому кварталі 2022 року.
 
Зростання, за оцінкою компанії, буде стримувати вплив пандемії COVID і проблеми з відновленням економіки в різних країнах світу.
 
З початку 2022 року акції Netflix впали майже на 16%.
 
"Зростання передплатників Netflix сповільнилося після вибухового зростання у 2020 році на тлі пандемії, яка змусила людей проводити більшу частину свого часу вдома", - пише газета.
 
Аналітики очікують, що більша частина зростання Netflix у 2022 році припадатиме на міжнародних глядачів, а для залучення нової аудиторії Netflix більше витрачатиме на цих ринках.
 
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21 01 2022 14:53
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