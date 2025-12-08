Netflix провів таємні перемовини з Трампом перед угодою щодо придбання Warner Bros – Bloomberg

Тед Сарандос понад годину обговорював з президентом США аукціон Warner Bros.

Співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос провів приватну зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі в листопаді, щоб обговорити аукціон Warner Bros. Discovery та позиції компаній-претендентів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За підсумками розмови Сарандос дійшов висновку, що адміністрація не чинитиме негайного спротиву угоді.

Netflix подав найвищу пропозицію — 82,7 млрд доларів разом із боргами компанії — за одну з найбільших у медіаісторії покупок, яка включає студію Warner Bros. та HBO. Таке придбання суттєво посилить позиції сервісу, який уже має понад 300 млн підписників.

Зустріч у середині листопада тривала понад годину. За даними джерел, Трамп заявив, що Warner Bros. повинна продати актив тому, хто запропонує найвищу ціну, а Сарандос підтвердив аргументи Netflix, наголосивши, що компанія не є монополією й не контролює кабельні чи мовні мережі.

Сарандос також підкреслив, що Netflix — лише п’ятий або шостий найбільший теледистриб’ютор у США. У нього склалося враження, що Білий дім не стане перешкоджати угоді, незважаючи на активне лобіювання конкурента Paramount Skydance.

Paramount, контрольована родиною Еллісонів, пропонувала нижчу ціну й розраховувала на фінансування з Близького Сходу, що могло ускладнити регуляторний нагляд. Попри це компанія не полишає спроб вплинути на Вашингтон і заблокувати угоду.

У фінальному раунді Netflix знову запропонував найвищу ставку — 27 доларів за акцію, а також погодився на рекордну комісію за розірвання угоди у 5,8 млрд доларів. Paramount підвищила свою пропозицію, але викликала занепокоєння Warner через структуру фінансування.

Після додаткового оцінювання Warner Bros. повідомила Netflix про перемогу.

Керівництво Warner Bros. пообіцяло, що більшість співробітників збережуть свої посади після переходу. У Paramount рішення сприйняли різко й продовжують лобіювати проти злиття.

Під час дзвінка з інвесторами Сарандос визнав: "Я розумію, чому багато хто здивований нашим кроком".

Співгендиректор Netflix Грег Пітерс додав, що компанія не має досвіду в таких масштабних злиттях, але "історично вона часто робила те, чого ще не вміла".

Угода все ще має пройти регуляторне схвалення, а Paramount може спробувати заблокувати її, використовуючи свої політичні важелі у Вашингтоні.

На церемонії Kennedy Center Honors Трамп назвав Netflix «чудовою компанією», а Сарандоса — "фантастичним", але визнав, що придбання охоплює «великий шмат ринку» й може створити проблеми під час перевірок.