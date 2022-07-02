Netflix придбав права на показ фільму Олега Сенцова

"Носоріг" - кримінальна драма про український злочинний світ 1990-х років, заснована на реальних подіях

Фільм "Носоріг" українського режисера Олега Сенцова з'явиться у каталозі Netflix - американська стримінгова платформа придбала права на онлайн-показ стрічки.

Про це Сенцов повідомив у Facebook, пише Громадське.

"Носоріг" - кримінальна драма про український злочинний світ 1990-х років, заснована на реальних подіях. Сюжет показує історію життя колишнього бандита, якого жорстока реальність перетворює на "безжального носорога". Проте кривавий шлях приводить героя зовсім не туди, куди він очікував.

Робота над фільмом розпочалася ще у 2012 році, але зйомки відклали на кілька років через Революцію гідності, анексію Криму та ув'язнення Сенцова в Росії. Знімання завершилися у грудні 2020 року. Тривали вони у Кривому Розі, Львові та Києві.

Фільм презентували на Венеційському кінофестивалі 2021 року, він уже став найкращою стрічкою Стокгольмського кінофестивалю, а виконавця головної ролі та лідера організації "Гонор" Сергія Філімонова там визнали найкращим актором чоловічої статі.

Нагадаємо, що cуд у США відхилив прохання стримінгової платформи Netflix про припинення розгляду позову грузинської шахістки Нони Гапріндашвілі, яка вимагає від компанії $5 млн через мінісеріал "Королівський гамбіт".