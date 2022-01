New York Times придбає спортивний сайт The Athletic за 550 мільйонів доларів "Придбання The Athletic дає нам можливість стати світовим лідером у сфері спортивної журналістики", - заявила головний виконавчий директор New York Times Мередіт Копіт Левієн

Фото: Економічна правда

Про це повідомляє reuters, зазначає "Економічна правда". "Придбання The Athletic дає нам можливість стати світовим лідером у сфері спортивної журналістики", - заявила головний виконавчий директор New York Times Мередіт Копіт Левієн. Вона додала, що спочатку компанія планує продавати підписки The Athletic як окремий продукт, а потім поступово включати їх у ширший пакет. У reuters пишуть, що угода показує, що New York Times прагне моделі, заснованої на підписці, і зростання платних читачів за межами основного контенту новин. Читайте також: The New York Times опублікувало матеріал з картою України без Криму

