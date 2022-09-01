CУСПІЛЬСТВО НОВИНИThe New York Times купує спортивний сайт The Athletic на основі підписки за 550 мільйонів доларів готівкою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
New York Times придбає спортивний сайт The Athletic за 550 мільйонів доларів
"Придбання The Athletic дає нам можливість стати світовим лідером у сфері спортивної журналістики", - заявила головний виконавчий директор New York Times Мередіт Копіт Левієн
Фото: Економічна правда
Про це повідомляє reuters, зазначає "Економічна правда".
"Придбання The Athletic дає нам можливість стати світовим лідером у сфері спортивної журналістики", - заявила головний виконавчий директор New York Times Мередіт Копіт Левієн. Вона додала, що спочатку компанія планує продавати підписки The Athletic як окремий продукт, а потім поступово включати їх у ширший пакет.
У reuters пишуть, що угода показує, що New York Times прагне моделі, заснованої на підписці, і зростання платних читачів за межами основного контенту новин.
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09 01 2022 15:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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