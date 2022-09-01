New York Times придбає спортивний сайт The Athletic за 550 мільйонів доларів

"Придбання The Athletic дає нам можливість стати світовим лідером у сфері спортивної журналістики", - заявила головний виконавчий директор New York Times Мередіт Копіт Левієн

The New York Times купує спортивний сайт The Athletic на основі підписки за 550 мільйонів доларів готівкою.

Про це повідомляє reuters, зазначає "Економічна правда".

"Придбання The Athletic дає нам можливість стати світовим лідером у сфері спортивної журналістики", - заявила головний виконавчий директор New York Times Мередіт Копіт Левієн. Вона додала, що спочатку компанія планує продавати підписки The Athletic як окремий продукт, а потім поступово включати їх у ширший пакет.

У reuters пишуть, що угода показує, що New York Times прагне моделі, заснованої на підписці, і зростання платних читачів за межами основного контенту новин.

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