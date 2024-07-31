Незабаром відбудеться масштабний обмін ув'язненими між рф, США, Німеччиною і білоруссю – ЗМІ

Зі Словенії мають вислати російських шпигунів.

Нещодавно в Словенії закінчився таємний суд над шпигунами, і тепер має відбутись великий обмін полоненими.

Про це повідомляє словацький телеканал N1.

Заарештовані в Словенії російські шпигуни, які видавали себе громадянами Аргентини, насправді є Артемом Дульцевим і Аною Дульцевою.

Про це вони зізналися на таємному судовому процесі перед окружним судом у Любляні.

В окружному суді Любляни о 12:20 було було зачитано вирок: за шпигунство і перевірку неправдивого контенту їх засудили до одного року і семи місяців позбавлення волі, ще приблизно стільки вони вже провели під вартою.

Словенія їх депортує.

Двоє російських шпигунів були присутні на винесенні вироку, камери телеканалу також зафіксували їх вихід із суду.

За достовірною видання, вони є частиною більшого обміну полоненими, який найближчими годинами має відбутися між росією, США, Німеччиною та білоруссю.

Окрім арештованих у Словенії нелегалів, путін може повернути вбивцю російської спецслужби ФСБ після років зусиль.

Ана Дульцева і Артем Дульцев перебувають під вартою з 5 грудня 2022 року, коли поліція затримала російського шпигуна в присутності Сови в Люблянському Чернуче.

Окружний суд у Любляні після визнання ними провини, з яким вони погодилися з обвинуваченням, визнав їх винними у шпигунстві за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу та засудив до одного року та 5 місяців ув'язнення за злочин перевірки неправдивого змісту згідно з частиною 2 статті 253 Кримінального кодексу.

Вони були засуджені до трьох місяців позбавлення волі та засуджені до одного року та семи місяців позбавлення волі, а також додаткового покарання у виді видворення з країни терміном на 5 років.