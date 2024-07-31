Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Незабаром відбудеться масштабний обмін ув'язненими між рф, США, Німеччиною і білоруссю – ЗМІ

31 липня 2024, 21:11
Незабаром відбудеться масштабний обмін ув'язненими між рф, США, Німеччиною і білоруссю – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Зі Словенії мають вислати російських шпигунів.

Нещодавно в Словенії закінчився таємний суд над шпигунами, і тепер має відбутись великий обмін полоненими. 

Про це повідомляє словацький телеканал N1

Заарештовані в Словенії російські шпигуни, які видавали себе громадянами Аргентини, насправді є Артемом Дульцевим і Аною Дульцевою. 

Про це вони зізналися на таємному судовому процесі перед окружним судом у Любляні. 

В окружному суді Любляни о 12:20 було було зачитано вирок: за шпигунство і перевірку неправдивого контенту їх засудили до одного року і семи місяців позбавлення волі, ще приблизно стільки вони вже провели під вартою. 

Словенія їх депортує. 

Двоє російських шпигунів були присутні на винесенні вироку, камери телеканалу також зафіксували їх вихід із суду. 

За достовірною видання, вони є частиною більшого обміну полоненими, який найближчими годинами має відбутися між росією, США, Німеччиною та білоруссю.

Окрім арештованих у Словенії нелегалів, путін може повернути вбивцю російської спецслужби ФСБ після років зусиль.

Ана Дульцева і Артем Дульцев перебувають під вартою з 5 грудня 2022 року, коли поліція затримала російського шпигуна в присутності Сови в Люблянському Чернуче. 

Окружний суд у Любляні після визнання ними провини, з яким вони погодилися з обвинуваченням, визнав їх винними у шпигунстві за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу та засудив до одного року та 5 місяців ув'язнення за злочин перевірки неправдивого змісту згідно з частиною 2 статті 253 Кримінального кодексу. 

Вони були засуджені до трьох місяців позбавлення волі та засуджені до одного року та семи місяців позбавлення волі, а також додаткового покарання у виді видворення з країни терміном на 5 років.

 
СШАНімеччинаобмінросійські шпигуни

Останні матеріали

Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 00:14
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Політика
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 липня 2024, 12:24
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
Переклад iPress – 31 липня 2024, 11:25
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Cуспільство
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 липня 2024, 08:08
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2024, 16:30
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Політика
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Переклад iPress – 30 липня 2024, 11:29
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 липня 2024, 08:45
Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Технології
Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 13:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється