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ПОЛІТИКА

Незалежно від результатів виборів президента США, Британія продовжить надавати підтримку Україні – міністр оборони

25 вересня 2023, 10:32
Незалежно від результатів виборів президента США, Британія продовжить надавати підтримку Україні – міністр оборони
Джерело: news.sky
Грант Шеппс вважає, що демократична Україна – в інтересах Штатів.

Велика Британія продовжуватиме стояти "пліч-о-пліч" з Україною незалежно від результатів виборів у США наступного року.

Про це заявив новопризначений міністр оборони Британії Ґрант Шеппс, повідомляє CNN.

Республіканці розділилися у своїй підтримці президента України Володимира Зеленського, причому останні опитування показують, що більшість республіканців згодні з тим, що США мають робити менше для допомоги Україні в її конфлікті з Росією.

Опитування CNN, проведене в серпні, показало, що більшість американців виступають проти виділення додаткових коштів Україні, а серед республіканців кількість супротивників сягає 71%.

Шеппсу поставили запитання про те, що робитиме Велика Британія, якщо президент-республіканець буде обраний і вирішить відмовитися від підтримки України з боку США. Він заявив, що підтримка Лондоном Києва "непорушна", і назвав це питання "спекулятивним".

"Це станеться нескоро, поки ми не побачимо, що трапиться на виборах республіканців, але ми продовжуватимемо стояти пліч-о-пліч із нашими друзями в Україні", - заявив Шеппс.

"Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вторгнутися до сусіда, а потім продовжити рух на захід. І абсолютно необхідно, щоб путін не зміг без наслідків вторгнутися до демократичного сусіда". Саме тому Британія твердо стоїть на своєму, і ми будемо продовжувати це робити", - заявив міністр.

Нагадаємо, в кінці серпня новим міністром оборони Сполученого Королівства призначили колишнього голову Міністерства енергетики країни Гранта Шеппса.

Бен Воллес заявив про свою відставку з посади міністра оборони 31 серпня, після чотирьох років перебування на цій посаді.

війнапідтримка Україниміністр оборони США

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