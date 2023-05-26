Повітряні сили Збройних сил України знищили всі 10 ворожих крилатих ракет, якими росія акаткувала Україну цією ночі.

Про це повідомила пресслужба ПС ЗСУ в Telegram-каналі.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, у зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь" знищено 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555, 23 ударні дрони "Shahed-136/131", 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР", - йдеться в дописі,

Влучання ударних БПЛА і кількох ЗКР С-300/С-400 були в Харківській та Дніпропетровській областях.

Про наслідки удару повідомлять згодом.

Чергова нічна атака російських окупантів розпочалася о 22.00 четверга та тривала до 5.00 сьогоднішнього ранку.

Цього разу противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України, додали в ЗСУ.

Всього було зафіксовано пуски 17 ракет різних типів і 31 ударного дрона:

- 10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;

- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з району Токмак

- 31 ударний БПЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" з південного і північного напрямків.