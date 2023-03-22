Нічна атака дронів по Україні показує, наскільки путін зацікавлений у мирі – посол США
22 березня 2023, 12:01
Фото: СБУ
Сьогоднішні нічні російські ракетні обстріли і атаки безпілотників на мирних жителів України чітко показують, наскільки президент путін зацікавлений у справедливому мирі чи припиненні війни, яку він розпочав.
Заявила посол США в Україні Бріджит Брінк
В своєму Twitter.
"Після всіх вчорашніх розмов у москві знову російські ракети та знову атаки безпілотників на мирних жителів уночі абсолютно ясно показують, наскільки президент путін зацікавлений у справедливому мирі чи припиненні війни, яку він розпочав", - затвітила Брінк.Нагадаємо, сьогодні вночі росія атакувала Україну дронами: ППО збили 16, є жертви та постраждалі.