Нідерланди допитали Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії

Слідчі допитали бойовика перед тим, як його обміняли

Нідерланди змогли допитати колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії.

Це написав глава МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі до парламенту, який цитують місцеві ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських в'язнів. Щоб зробити допит можливим, Україна відклала передачу Цемаха до Росії на деякий час після тиску Нідерландів.

Також у суботу президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.

Видання De Telegraaph повідомляє, що Блок написав депутатам, що в уряді шкодують, що Цемах був виданий Росії. В уряді побоюються, що тепер його неможливо буде притягнути до відповідальності.

"Уряд даремно намагався дійти до найвищого рівня керівництва, намагаючись переконати Україну, що Цемах не повинен бути частиною більшого обміну в'язнями", - цитує видання лист Блока.

Нагадаємо, що в Україну повернулися 35 українців, незаконно утримуваних на території Російської Федерації.

5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха, який може бути причетний до знищення малайзійського авіалайнера в небі над Донбасом у липні 2014 року.

Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Наприкінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

"Боїнг" рейсу МН17 упав у Донецькій області 17 липня 2014 року, на борту перебували 298 осіб, усі вони загинули. Розслідування встановило, що літак упав унаслідок влучення ракети, що її випустили з установки "Бук". Пізніше міжнародна слідча група встановила приналежність "Бука" російської військової частини і відновила його маршрут з Росії в Донецьку область, на підконтрольну бойовикам територію, і назад.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Вони будуть оголошені в міжнародний розшук за статтями 168 і 289 Кримінального кодексу Нідерландів. Вестербеке раніше повідомив, що процес стосовно них почнеться 9 березня 2020 року в суді Гааги. "Є версія, що хотіли збити військовий літак, а не пасажирський. Навіть якщо план був такий, ми все одно будемо переслідувати їх за катастрофу МН17", - підкреслив Вестербеке.