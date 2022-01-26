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Нідерланди послабили COVID-обмеження, які були одними з найжорсткіших в Європі

Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив на пресконференції, що країна "йде на ризик", послаблюючи обмеження
Уряд Нідерландів з 26 січня дозволив послабити коронавірусні обмеження, які були одними з найжорсткіших у Європі.
Нідерланди послабили COVID-обмеження, які були одними з найжорсткіших в Європі Фото: Детектор медіа

Про це повідомляє нідерландський телеканал NOS, пише "Європейська правда".

Заклади гостинності, зокрема бари, ресторани та музеї, були закриті з 18 грудня у спробі стримати розповсюдження варіанта "Омікрон". Але, незважаючи на обмеження, кількість випадків COVID-19 продовжує зростати, і зараз реєструється близько 60 000 на день.

Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив на пресконференції, що країна "йде на ризик", послаблюючи обмеження.

Ресторанам, кафе, театрам, кінотеатрам та музеям знову дозволено працювати до 22:00. Але для їх відвідування потрібна COVID-перепустка, і під час подорожі треба носити маски для обличчя.

У школах учням більше не потрібно йти на карантин після контакту з інфікованою людиною, якщо вони не мають симптомів.

Також дозволена присутність глядачів на спортивних змаганнях. На заходи просто неба та заняття спортом на відкритому повітрі допускається одна третина від максимальної кількості відвідувачів. Усередині можуть бути не більше 1250 відвідувачів.

Деякі заходи залишаються чинними, такі як дистанція в 1,5 метри, використання масок у громадському транспорті та магазинах, а також можливість прийому в будинку щонайбільше чотирьох гостей. Нічні клуби залишаться закритими.

Нові правила діятимуть до 8 березня.

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26 01 2022 13:37
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