Нідерланди припускають, що миротворців ЄС можна відправити в Україну без одноголосного рішення

За словами міністра, Європейському Союзу з 27 країнами-членами важко погодити рішення щодо можливих миротворчих сил.

У Нідерландах допускають варіант, що миротворчу місію ЄС можна відправити в Україну без одноголосного рішення всіх країн блоку.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв’ю газеті Trouw, цитує Noordhollands Dagblad.

За словами міністра, Європейському Союзу з 27 країнами-членами важко погодити рішення щодо можливих миротворчих сил. "З огляду на поспіх можна вирішити не чекати одностайності. Україна велика, а лінія припинення вогню, якщо воно настане, довга. Якщо ви хочете зробити це надійним способом, вам потрібно не лише багато країн, а й великі країни", – сказав він.

Втім, Брекельманс не став прогнозувати можливу участь його країни. Він заявив, що й далі «повністю підтримує» рішення, що Нідерланди не вступатимуть у бойові дії в Україні. А проте зазначив, що участь у миротворчій місії – це дещо інше, бо "йдеться про збереження миру".

Нагадаємо, європейські країни можуть обговорити питання щодо відправки європейських миротворців в Україну. Раніше повідомлялося, що Україна готова, аби на її території розмістили контингент із західних військовослужбовців.