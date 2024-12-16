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Нідерланди припускають, що миротворців ЄС можна відправити в Україну без одноголосного рішення

16 грудня 2024, 20:49
Нідерланди припускають, що миротворців ЄС можна відправити в Україну без одноголосного рішення
Фото: з вільних джерел
За словами міністра, Європейському Союзу з 27 країнами-членами важко погодити рішення щодо можливих миротворчих сил.
У Нідерландах допускають варіант, що миротворчу місію ЄС можна відправити в Україну без одноголосного рішення всіх країн блоку.
 
Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв’ю газеті Trouw, цитує Noordhollands Dagblad.
 
За словами міністра, Європейському Союзу з 27 країнами-членами важко погодити рішення щодо можливих миротворчих сил.
 
"З огляду на поспіх можна вирішити не чекати одностайності. Україна велика, а лінія припинення вогню, якщо воно настане, довга. Якщо ви хочете зробити це надійним способом, вам потрібно не лише багато країн, а й великі країни", – сказав він.
 
Втім, Брекельманс не став прогнозувати можливу участь його країни. Він заявив, що й далі «повністю підтримує» рішення, що Нідерланди не вступатимуть у бойові дії в Україні. А проте зазначив, що участь у миротворчій місії – це дещо інше, бо "йдеться про збереження миру".
 
Нагадаємо, європейські країни можуть обговорити питання щодо відправки європейських миротворців в Україну. Раніше повідомлялося, що Україна готова, аби на її території розмістили контингент із західних військовослужбовців.
Нідерландивійна в Україніросія окупанти

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