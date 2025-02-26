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Нідерланди за час повномасштабної війни покарали 70 компаній за порушення санкцій проти кремля

26 лютого 2025, 18:13
Нідерланди за час повномасштабної війни покарали 70 компаній за порушення санкцій проти кремля
Фото: з вільних джерел
Ще 40 справ перебувають на стадії розгляду.

Амстердам за останні три роки притягнув до відповідальності щонайменше 70 компаній і осіб за звинуваченням у порушенні санкцій, введених Євросоюзом проти росії через повномасштабну війну рф в Україні.

Про це повідомляє журнал Algemeen Dagblad.

"Нідерланди за останні три роки покарали щонайменше 70 компаній та осіб за порушення санкцій проти росії. Також наразі ще 40 справ перебувають на стадії розгляду", - пише видання.

Кожен мікрочип, який не потрапив до росії, - це зменшення кількості загиблих в Україні.

Журналісти додають, що служба фіскальної розвідки та розслідувань порушила 30 справ. У шести з них суди вже винесли вироки, які передбачають штрафи та ув'язнення на строк до 32 місяців. Інші справи перебувають на стадії розслідування чи розгляду.

Крім того, 80 справ порушила митниця. З них 64 були врегульовані за згодою сторін зі штрафом у розмірі від 500 до 200 тис. євро.

Точну кількість притягнутих до відповідальності та оштрафованих влада назвати не змогла, оскільки в одній справі може бути задіяно кілька компаній та фізичних осіб.

Ще восени Нідерланди закликали ЄС до дій проти підтримки Китаєм росії.

 

РосіяНідерландисанкції

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