Нідерланди заборонили пасажирські авіаперельоти з Британії через виявлення там нового типу коронавірусу
Влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"(Міністерство - ІФ) рекомендує якомога сильніше обмежити завезення цього штаму вірусу зі Сполученого Королівства - за допомогою обмеження або контролю за пасажирськими перевезеннями", - йдеться в заяві Міністерства.
Через таку ситуацію Кабінет Міністрів прем'єр-міністра Марка Рютте з обережності ухвалив рішення про заборону пасажирських польотів з Британії в Нідерланди. Водночас влада вивчає ситуацію з іншими формами транспортного сполучення між двома країнами.
"Патогенна мутація COVID-19 циркулює в Сполученому Королівстві. Відомо, що вона поширюється легше і швидше, і що її складніше виявити", - уточнили у відомстві.
У міністерстві також повідомили, що в наступні дні Нідерланди разом з іншими країнами ЄС розглянуть способи обмежити ризик передання нового різновиду коронавірусу з території Великої Британії.
The Guardian нагадує, що в Нідерландах наразі через COVID-19 діє режим загальної ізоляції - до середини січня.
Нагадаємо, що Борис Джонсон оголосив про локдаун в Лондоні і на південному сході Англії
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