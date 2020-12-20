Нідерланди заборонили пасажирські авіаперельоти з Британії через виявлення там нового типу коронавірусу

Водночас влада вивчає ситуацію з іншими формами транспортного сполучення між двома країнами

Через таку ситуацію Кабінет Міністрів прем'єр-міністра Марка Рютте з обережності ухвалив рішення про заборону пасажирських польотів з Британії в Нідерланди.

Влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"(Міністерство - ІФ) рекомендує якомога сильніше обмежити завезення цього штаму вірусу зі Сполученого Королівства - за допомогою обмеження або контролю за пасажирськими перевезеннями", - йдеться в заяві Міністерства.

Через таку ситуацію Кабінет Міністрів прем'єр-міністра Марка Рютте з обережності ухвалив рішення про заборону пасажирських польотів з Британії в Нідерланди. Водночас влада вивчає ситуацію з іншими формами транспортного сполучення між двома країнами.

"Патогенна мутація COVID-19 циркулює в Сполученому Королівстві. Відомо, що вона поширюється легше і швидше, і що її складніше виявити", - уточнили у відомстві.

У міністерстві також повідомили, що в наступні дні Нідерланди разом з іншими країнами ЄС розглянуть способи обмежити ризик передання нового різновиду коронавірусу з території Великої Британії.

The Guardian нагадує, що в Нідерландах наразі через COVID-19 діє режим загальної ізоляції - до середини січня.

Нагадаємо, що Борис Джонсон оголосив про локдаун в Лондоні і на південному сході Англії