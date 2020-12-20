Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Нідерланди заборонили пасажирські авіаперельоти з Британії через виявлення там нового типу коронавірусу

Водночас влада вивчає ситуацію з іншими формами транспортного сполучення між двома країнами
Через таку ситуацію Кабінет Міністрів прем'єр-міністра Марка Рютте з обережності ухвалив рішення про заборону пасажирських польотів з Британії в Нідерланди.
Нідерланди заборонили пасажирські авіаперельоти з Британії через виявлення там нового типу коронавірусу Фото: AFP

Влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"(Міністерство - ІФ) рекомендує якомога сильніше обмежити завезення цього штаму вірусу зі Сполученого Королівства - за допомогою обмеження або контролю за пасажирськими перевезеннями", - йдеться в заяві Міністерства.

Через таку ситуацію Кабінет Міністрів прем'єр-міністра Марка Рютте з обережності ухвалив рішення про заборону пасажирських польотів з Британії в Нідерланди. Водночас влада вивчає ситуацію з іншими формами транспортного сполучення між двома країнами.

"Патогенна мутація COVID-19 циркулює в Сполученому Королівстві. Відомо, що вона поширюється легше і швидше, і що її складніше виявити", - уточнили у відомстві.

У міністерстві також повідомили, що в наступні дні Нідерланди разом з іншими країнами ЄС розглянуть способи обмежити ризик передання нового різновиду коронавірусу з території Великої Британії.

The Guardian нагадує, що в Нідерландах наразі через COVID-19 діє режим загальної ізоляції - до середини січня.

Нагадаємо, що Борис Джонсон оголосив про локдаун в Лондоні і на південному сході Англії

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 12 2020 14:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.