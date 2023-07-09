Німеччина боїться війни з рф, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – Telegraph
На саміті НАТО, що відбудеться 11 липня, Німеччина буде наполягати на відтермінуванні вступу туди України, оскільки побоюється, що такий крок може призвести до війни Альянсу з росією.
Про це пише Telegraph з посиланням на власні джерела.
Як повідомляє видання, Німеччина планує закликати членів НАТО на саміті у Вільнюсі зосередитися не на пропозиціях щодо членства України в Альянсі, а на певних гарантіях безпеки.
"Берлін стримано ставиться до перспективи запропонувати негайне членство. Потрібен час для розробки гарантій, що по суті заблокує членство. Берлін не хоче, щоб владімір путін потенційно тестував статтю 5 НАТО", — зауважує співрозмовник видання.
Згідно статті 5 Північноатлантичного договору, якщо одна держава-член стає жертвою збройного нападу, всі інші держави-члени НАТО вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на всі країни Альянсу і вдадуться до дій, які вважають за необхідне, щоб допомогти країні, яка зазнала нападу.