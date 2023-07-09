Німеччина боїться війни з рф, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – Telegraph

Берлін не хоче, щоб владімір путін потенційно тестував статтю 5".

На саміті НАТО, що відбудеться 11 липня, Німеччина буде наполягати на відтермінуванні вступу туди України, оскільки побоюється, що такий крок може призвести до війни Альянсу з росією.

Про це пише Telegraph з посиланням на власні джерела.

Як повідомляє видання, Німеччина планує закликати членів НАТО на саміті у Вільнюсі зосередитися не на пропозиціях щодо членства України в Альянсі, а на певних гарантіях безпеки.

"Берлін стримано ставиться до перспективи запропонувати негайне членство. Потрібен час для розробки гарантій, що по суті заблокує членство. Берлін не хоче, щоб владімір путін потенційно тестував статтю 5 НАТО", — зауважує співрозмовник видання.

Згідно статті 5 Північноатлантичного договору, якщо одна держава-член стає жертвою збройного нападу, всі інші держави-члени НАТО вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на всі країни Альянсу і вдадуться до дій, які вважають за необхідне, щоб допомогти країні, яка зазнала нападу.