Німеччина до кінця року планує передати Україні пакет військової допомоги на €1,4 млрд

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги на суму €600 млн, який включає пʼяту систему IRIS-T SLM, танки, гаубиці.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні велику додаткову військову допомогу від західних партнерів на 1,4 млрд євро, до якої ввійдуть системи протиповітряної оборони, артилерія та безпілотники.

Про це він заявив під час спільного брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським у Берліні у п’ятницю, 11 жовтня.

Він зазначив, що до кінця року Німеччина спільно із Бельгією, Данією та Норвегією відправить в Україну ще один пакет військової допомоги, який включає додаткові системи ППО IRIS-T і Skynex, зенітні танки Gepard, самохідні артилерійські установки, бойові танки, бронемашини, бойові безпілотники, радари та артилерійські боєприпаси.

"Ми продовжимо військову підтримку України і наступного року", - додав Шольц та нагадав, що у проєкті бюджету ФРН передбачено 4 мільярди євро на пряму двосторонню допомогу Україні.

Також він зазначив, що Німеччина уже відправила Україні допомогу на €600 млн, до якого ввійшла пʼята система IRIS-T та інше озброєння.

Також стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом у Стамбулі 19 жовтня, де вони обговорять війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході, повідомив сьогодні речник німецького уряду. Він додав, що Туреччина є дуже важливим партнером для Німеччини у питаннях міграції та війни в Україні.