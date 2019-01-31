Німеччина готова направити свої військові кораблі у Чорне море, - Міноборони

Німеччина запевнила в готовності і надалі підтримувати Україну в питаннях деескалації та стримування російської збройної агресії, у тому числі, шляхом забезпечення військової присутності кораблів ВМС Бундесверу в Чорному морі.

"Німецька сторона запевнила у готовності і надалі підтримувати Україну в питаннях деескалації та стримування російської збройної агресії, у тому числі, шляхом забезпечення військової присутності кораблів ВМС Бундесверу в Чорному морі, домагатися звільнення українських моряків та всебічної підтримки реформ у секторі безпеки і оборони України", - повідомляє прес-служба Міноборони.

Про це йшла мова під час зустрічі міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолія Петренка з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини Міхаелем Зильбертом і з парламентським державним секретарем Бундесверу Томасом Зильберхорном в Німеччині.

Сторони розглянули перспективи розширення військово-технічного співробітництва між двома країнами, нарощування військово-морських можливостей України.

Також у ході зустрічі мова йшла про перспективи введення миротворчої місії на Сході України і розміщення в Чорному і Азовському морях спостерігачів ОБСЄ з метою недопущення ескалації збройного конфлікту та заходи, які вживаються і загальну стратегію звільнення незаконно полонених Російською Федерацією українських моряків, стан здоров'я яких останнім часом погіршився і викликає занепокоєння.