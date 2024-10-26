Німеччина і Франція проти плану ЄС подолати вето Угорщини щодо України – Bloomberg

Євросоюз шукає способи розблокувати військову допомогу Києву, адже більше €6 млрд для України заблоковано місяцями.

Берлін і Париж не підтримали пропозицію, спрямовану на те, аби обійти вето Орбана, яке блокує виділення допомоги Україні на понад 6 мільярдів євро.

Про це інформує агентству Bloomberg.

Європейська служба зовнішніх дій пропонує дозволити країнам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

У майбутньому це б дозволило спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, без одностайної підтримки усіх країн блоку.

Проте деякі держави-члени, включно з Францією та Німеччиною, висловили занепокоєння щодо створення прецеденту, який може поставити під загрозу майбутнє ЄФМ як інструменту зовнішньої політики, пише видання.

Журналісти пишуть, що в деяких європейських країнах добровільні внески можуть потребувати схвалення національних парламентів, а це додасть ще один рівень складнощів.

Bloomberg додає, що наразі незрозуміло, яку підтримку в ЄС отримає запропонований план.