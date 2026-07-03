Німеччина і Україна хочуть створити перспективну систему протиповітряної оборони

Ключові українські та німецькі підприємства ракетних технологій наразі активно об'єднують зусилля.

Україна та Німеччина перебувають у фазі створення понад десяти спільних підприємств в оборонній сфері. Вони виготовлятимуть як далекобійну зброю, так і ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив посол України в ФРН Олексій Макеєв в інтерв'ю "Укрінформу".

Дипломат зазначив, що ключові українські та німецькі підприємства ракетних технологій наразі активно об'єднують зусилля. Зокрема, компанія MBDA, яка виробляє ракети Taurus і незабаром випускатиме перехоплювачі для систем Patriot, уклала меморандум із КБ "Луч" про спільні розробки далекобійного озброєння. Також Україна веде переговори з Німеччиною щодо рамкової угоди drone deal, яка дозволить обмінюватися технологіями та спільно виробляти безпілотники для партнерів.