Німеччина і ЄС передадуть Україні до кінця року чотири Iris-T і кілька Gepard

Перед зимовим періодом Україна матиме ще більше ППО.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком неформальної зустрічі очільників МЗС Євросоюзу 29 серпня в Брюсселі, передає Укрінформ.

"путін веде "холодну війну", щоб люди були у відчаї та замерзли. Саме цьому ми повинні запобігти... Німеччина до кінця року передасть Україні ще чотири системи Iris-T, додаткові САУ Gepard, адже захист неба залишається найважливішим для захисту людських життів", - сказала Бербок.

Вона додала, що партнери готують для України на цю зиму "захисну парасольку", щоб зменшити масштаби руйнувань енергоструктури та інших об’єктів, які можуть бути більшими, ніж в попередні роки.

Бербок звернула увагу, що удари посилилися саме напередодні холодів.

Глава МЗС Німеччина вважає, що попри всі зусилля досягти миру, путін продовжує вести війну. Дипломатка додала, що ніхто не хоче миру таки сильно, як Київ, і ніхто не працює наполегливіше над його досягненням, ніж європейці з партнерами по всьому світу, передусім у колі G7.

За її словами, путін веде гібридну війну також проти Заходу і закликала не бути наївними та чітко дивитися, хто в’їжджає в ЄС з рф.