Німеччина має дозволити Україні удари вглиб росії – депутат Бундестагу

Робін Вагенер визнав, що невідомо, чи Україні передадуть Taurus.

Німеччина повинна дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах рф далекобійною зброєю. За словами депутата Бундестагу Робіна Вагенера від Союзу "90/Зелені" (входить в урядову більшість) наразі це питання є предметом дискусії.

Про це він сказав в інтерв’ю "Главкому".

"Я думаю, що ми повинні дозволити далекобійні удари. Я не розумію, чому ми захищаємо російські військові об'єкти більше, ніж українське цивільне населення в містах. Насправді набагато складніше і дорожче забезпечити захист від ракет, коли вони вже повітрі (на відміну від знищення військових цілей), а іноді цей захист навіть неможливо забезпечити", - сказав

Депутат сказав, що не бачить сенсу в тому, щоб стримувати Україну від ударів по російських обʼєктах, звідки такі атаки відбуваються.