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Німеччина має дозволити Україні удари вглиб росії – депутат Бундестагу

02 жовтня 2024, 18:33
Німеччина має дозволити Україні удари вглиб росії – депутат Бундестагу
Фото: з вільного доступу
Робін Вагенер визнав, що невідомо, чи Україні передадуть Taurus.
Німеччина повинна дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах рф далекобійною зброєю. За словами депутата Бундестагу Робіна Вагенера від Союзу "90/Зелені" (входить в урядову більшість) наразі це питання є предметом дискусії.
 
Про це він сказав в інтерв’ю "Главкому".
 
"Я думаю, що ми повинні дозволити далекобійні удари. Я не розумію, чому ми захищаємо російські військові об'єкти більше, ніж українське цивільне населення в містах. Насправді набагато складніше і дорожче забезпечити захист від ракет, коли вони вже повітрі (на відміну від знищення військових цілей), а іноді цей захист навіть неможливо забезпечити", - сказав 
 
Депутат сказав, що не бачить сенсу в тому, щоб стримувати Україну від ударів по російських обʼєктах, звідки такі атаки відбуваються.
 
"Ми повинні дозволити Україні використовувати свою власну зброю. І ми говоримо саме про українську зброю, бо у той момент, коли поставили зброю в Україну – вона вже не наша, вона українська. І я виступаю за це у Німеччині. Ми, "Зелені", це лобіюємо. І ми робимо все можливе й неможливе в таких дебатах", - зазначив Вагенер.
 
Він також підкреслює, що підтримує передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, постачання танків, бойових машин піхоти тощо. На жаль, за його словами, "цього не бажає" канцлер Олаф Шольц.
 
"На цей момент він не підтримує ідеї дозволити Україні завдавати ударів далекобійною зброєю. Ця дискусія триває, але я не можу сказати вам, яким буде результат", - визнав Вагенер.
 
Він уточнив, що дебати щодо передачі Taurus тривають так само. Однак це має бути одностайне рішення, і наразі це проблема всередині Соціал-демократичної партії. Він також додав, що не може сказати, яка саме система озброєння, надана Німеччиною, може бути використана для далекобійних ударів по росії.

 

Німеччинавійна в Україніросія окупанти

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