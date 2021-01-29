Німеччина може заборонити авіарейси з низки країн через мутований штам вірусу - ЗМІ
Про це повідомляє видання Spiegel з посиланням на проєкт, що є у розпорядженні редакції, пише "Європейська правда".
Йдеться про поїздки з Британії, Ірландії, Бразилії, Португалії - через яку нерідко прямують з Бразилії до Європи, а також Південної Африки.
Ангела Меркель допускає таке жорстке рішення для того, щоб не допустити "весняної" помилки, коли Німеччина довго зволікала з припиненням авіарейсів з Китаю.
На цей час відомі лише поодинокі віруси, коли у прибулих мандрівників виявили мутований коронавірус.
У проєкті йдеться про загальну заборону авіарейсів з цих країн до Німеччини на період з 30 січня до 17 лютого.
Очікується, що рішення про обмеження офіційно оголосять сьогодні, 29 січня.
Серед країн ЄС, рейси з Бразилії вже заборонили Італія та Австрія.
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