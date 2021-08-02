Німеччина надасть Україні EUR13,1 млн на боротьбу з COVID-19 і подолання наслідків пандемії

Кошти будуть спрямовані на оновлення інфраструктури та оснащення сучасними медичними приладами та засобами захисту 12 закладів первинної та вторинної медицини

Уряд Німеччини надасть Україні EUR13,1 млн для проведення енергоефективної модернізації закладів медичної допомоги, проведення закупівель сучасного базового медичного обладнання та устаткування для амбулаторної діагностики та лікування коронавірусної хвороби COVID-19.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, відповідну грантову та проектну угоду було укладено 8 лютого між віце-прем'єр-міністром України - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, директором департаменту Німецького державного банку розвитку KfW Олафом Цумелка та виконавчим директором Українського фонду соціальних інвестицій Андрієм Лактіоновим, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Ціллю проекту є посилення спроможності медичних закладів протидіяти загрозам та наслідкам пандемії шляхом їх енергоефективного оновлення та забезпечення необхідним медичним обладнанням.

Кошти будуть спрямовані на оновлення інфраструктури та оснащення сучасними медичними приладами та засобами захисту 12 закладів первинної та вторинної (спеціалізованої) медицини у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і в контрольованих урядом України районах Донецької та Луганської областей.

Проект буде реалізований Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) протягом трьох років.

Крім того, підписано доповнення щодо інших проектів вартістю EUR23,4 млн, із яких EUR9 млн спрямовано на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб (13 об'єктів) та поліпшення інфраструктури (шість шкіл та сім дитячих садків) у громадах, які приймають внутрішньо переміщених осіб.

Другий грант у розмірі EUR14,45 млн спрямований на поліпшення умов надання медичної допомоги. Закупівля нового обладнання та енергоефективне оновлення лікарень торкнеться щонайменше 40 об'єктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і у підконтрольних районах Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що Україна може стати майданчиком виробництва ліків, необхідних для подолання пандемії