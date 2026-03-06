Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Німеччина, Нідерланди, Австрія, Данія та Греція збудуть центри депортації за межами Європи

06 березня 2026, 14:55
За інформацією Євростату, до своїх країн походження фактично повертається менше третини людей, , яким наказано покинути євроблок.
Німеччина, Нідерланди, Австрія, Данія та Греція об'єдналися для будівництва центрів депортації за межами Європи.
 
Про це повідомляють Euronews.
 
Це стало першим випадком створення групи держав-членів ЄС для втілення цього суперечливого проєкту в реальність. Так звані центри повернення призначені для розміщення шукачів притулку, яким відмовили у притулку, поки вони чекають на повернення до своїх рідних країн.
 
Міністри внутрішніх справ п'яти країн зібралися вчора у Брюсселі. Магнус Бруннер, комісар Європейського Союзу з питань внутрішніх справ та міграції, взяв участь в обговореннях як гість. За інформацією Євростату, до своїх країн походження фактично повертається менше третини людей, яким наказано покинути євроблок.
 
Коаліція має на меті “перейти до конкретної реалізації” роботи центрів депортації, повідомив журналістам міністр Австрії Герхард Карнер.
 
Спільні зусилля Німеччини, Нідерландів, Австрії, Данії та Греції базуються на новому положенні, яке дозволить державам-членам передавати свою міграційну політику на аутсорсинг, будуючи центри за межами блоку. Положення узгодили країни ЄС у грудні минулого року, зараз його обговорює Європейський парламент. Після його схвалення уряди зможуть депортувати нелегальних мігрантів до третіх країн, які не пов'язані з ними, – за умови наявності двосторонніх угод. Центри можуть бути як місцями транзиту, так і місцями, де особи тимчасово перебуватимуть.
 
Тим часом країни вивчають шляхи укладання партнерських відносин з третіми країнами, які можуть прийняти мігрантів, яким вони відмовили.

 

