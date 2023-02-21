Німеччина очікує, що боєприпаси для зенітних танків будуть доставлені в Україну до липня — ЗМІ

У відповідь на заклик Бориса Пісторіуса до виробників зброї збільшити виробництво боєприпасів, компанія "подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть потроїла".

Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall очікує, що перша партія боєприпасів для зенітних комплексів Gepard буде поставлена в Україну до липня, а 20 бойових машин Marder - вже до кінця березня.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву директора компанії Арміна Паппергера

Гендиректор Rheinmetall також повідомив, що до кінця березня в Україну будуть готові доставити двадцять бойових машин Marder.

У відповідь на заклик Пісторіуса до виробників зброї збільшити виробництво боєприпасів, Паппергер сказав, що його компанія "подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть потроїла".

"У виробництві зброї склад заповнений, ми тут працюємо на повну потужність і ще можемо збільшити потужності за одну зміну", — якби були укладені контракти, — сказав він.

Пісторіус сказав, що німецький уряд працює з галуззю, щоб зробити все, що можливо.

"Ми можемо доставити те, що маємо, і ми можемо доставити те, що буде вироблено в наступні місяці", — додав він.

У понеділок міністр оборони Німеччини також відвідав українських військових, які навчаються керувати танками Leopard і бойовими машинами піхоти Marder у німецькому Мюнстері.

Виробництво сучасного бойового танка займає «приблизно два-два з половиною роки» з моменту замовлення, сказав Пісторіус під час візиту.

"Все, що ми зараз передаємо (Україні), буде доступне для заміни лише через два-два з половиною роки", – додав він.

Нагадаємо, Німеччина заморозила російських активів на €5,32 млрд.