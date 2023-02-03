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Німеччина передала 9 генераторів для котелень Харківщини

03 лютого 2023, 15:32
Німеччина передала 9 генераторів для котелень Харківщини
Джерело: telegram/khersonskaODA
Вони допоможуть підтримувати теплопостачання на Харківщині.

9 генераторів потужністю 400-1000 кВт використовуватимуть для підключення котелень і теплових пунктів у Харківській області. 

Про це у своєму твітері повідомила пані-посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен. 

"Рада, що завдяки фінансуванню уряду Німеччини Федеральне агентство з технічної допомоги покращує ситуацію в регіонах", – зазначила вона.

Нагадаємо, 2 лютого президентка Єврокомісії оголосила, що Україна отримає з країн ЄС ще 2400 генераторів, на додачу до 3000 переданих раніше. Також Україна отримає понад сотню генераторів від Норвегії для забезпечення підрозділів охорони кордону.

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