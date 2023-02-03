Німеччина передала 9 генераторів для котелень Харківщини
03 лютого 2023, 15:32
Джерело: telegram/khersonskaODA
Вони допоможуть підтримувати теплопостачання на Харківщині.
9 генераторів потужністю 400-1000 кВт використовуватимуть для підключення котелень і теплових пунктів у Харківській області.
Про це у своєму твітері повідомила пані-посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.
"Рада, що завдяки фінансуванню уряду Німеччини Федеральне агентство з технічної допомоги покращує ситуацію в регіонах", – зазначила вона.
Нагадаємо, 2 лютого президентка Єврокомісії оголосила, що Україна отримає з країн ЄС ще 2400 генераторів, на додачу до 3000 переданих раніше. Також Україна отримає понад сотню генераторів від Норвегії для забезпечення підрозділів охорони кордону.