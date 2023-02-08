Німеччина передала Україні ще дві зенітки Gepard
08 лютого 2023, 16:46
Фото з вільного доступу
Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України.
Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
До чергового пакету військової допомоги увійшло наступне:
- 2 зенітних самохідних установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів;
- 5 автомобілів для прикордонників;
- 29 електрогенераторів;
- 6 вантажівок із гаковою системою завантаження;
- 6 мобільних антенних систем
- 10 контейнерів.
Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.