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Німеччина передала Україні ще дві зенітки Gepard

08 лютого 2023, 16:46
Німеччина передала Україні ще дві зенітки Gepard
Фото з вільного доступу
Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

До чергового пакету військової допомоги  увійшло наступне:

  • 2 зенітних самохідних установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів;
  • 5 автомобілів для прикордонників;
  • 29 електрогенераторів;
  • 6 вантажівок із гаковою системою завантаження;
  • 6 мобільних антенних систем
  • 10 контейнерів.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

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