Німеччина передала Україні ще дві зенітки Gepard

Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

До чергового пакету військової допомоги увійшло наступне:

2 зенітних самохідних установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів;

5 автомобілів для прикордонників;

29 електрогенераторів;

6 вантажівок із гаковою системою завантаження;

6 мобільних антенних систем

10 контейнерів.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.