Анналена Бербок ланує в ході нинішнього візиту зустрітися з українськими чиновниками та фахівцями в галузі водню

Німеччина планує відкрити в Україні бюро водневої дипломатії.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час спільної з українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми дуже скоро відкриємо в Києві бюро водневої дипломатії з тим, аби якомога скоріше запустити конкретні проєкти", - заявила Бербок.

Вона додала, що планує в ході нинішнього візиту зустрітися з українськими чиновниками та фахівцями в галузі водню.

Енергетичне співробітництво між двома країнами, сказала політик, є одною з центральних тем, як з точки зору досягнення Паризьких кліматичних цілей, підвищення енергоефективності, так і для підсилення енергетичного суверенітету та енергетичної незалежності і України, і Європи. Для цього обидві країни потрібують масованого будівництва об’єктів відновлювальної енергетики а також застосування зеленого водню, зауважила глава МЗС Німеччини.

Попередній і нинішній уряди ФРН, нагадала його представниця, чітко задекларували, що енергетичне партнерство на міжнародній арені, енергетичний суверенітет Європи відіграє центральну роль в політиці Німеччини, і треба суттєво прискорити темпи досягнення кліматичних цілей і енергетичної незалежності Європи та її окремих країн.

Бербок напряму не відповіла на запитання щодо можливості зупинки проєкту "Північний потік - 2" в разі агресії Росії проти України, зазначивши лише, що ціна такої поведінки була би для російського режиму дуже високою - економічно, політично та стратегічно.

Разом з тим вона підкреслила, що проєкт є таким, що має геополітичні ускладнення. Німеччина буде координувати свою позицію зі США в цьому питанні згідно липневої 2021 року Спільної декларації та виступати з узгодженими заходами в разі агресії, додала Бербок.

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