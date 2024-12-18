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ПОЛІТИКА

Німеччина подвоїть експорт озброєнь до України та вдвічі зменшить до Ізраїлю

18 грудня 2024, 20:35
Німеччина подвоїть експорт озброєнь до України та вдвічі зменшить до Ізраїлю
Фото: з вільного доступу
Як зазначили у відомстві, у 2023 році Німеччина передала Україні озброєння вартістю 4,4 млрд євро.

Німеччина подвоїла експорт зброї в Україну у 2024 році порівняно з минулим роком. Водночас поставки німецької зброї в Ізраїль скоротилися.

Про це свідчать дані Мінекономіки Німеччини, повідомляє Reuters.

Як зазначили у відомстві, у 2023 році Німеччина передала Україні озброєння вартістю 4,4 млрд євро. При цьому у 2024 році українські захисники отримують німецьку зброю на 8,1 мільярда євро.

Водночас, згідно з інформацією Мінекономіки, у 2023 році Німеччина відправила Ізраїлю зброю на 326,5 мільйона євро. Але цього року сума скоротилася вдвічі - до 161 мільйона євро.

Загалом цього року Німеччина дозволила експорт зброї на суму 13,2 мільярда євро. Крім України та Ізраїлю, постачання німецької зброї вартістю 1,2 мільярда євро було схвалено для Сінгапуру.

Нагадаємо, Німеччина у 2024 році виділила на військову допомогу Україні найбільше коштів серед усіх країн Європи.

НімеччинаІзраїльвійнаозброєння

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