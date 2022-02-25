Німеччина пояснила, чому проти відключення Росії від SWIFT

Пакет цільових санкцій, які охоплюють 5 секторів, був узгоджений напередодні лідерами ЄС і сьогодні має бути затверджений главами МЗС

Німеччина та ще ряд країн вважають, що відключення РФ від платіжної системи SWIFT може ускладнити проведення платежів, зокрема, за енергоносії.

Про це заявив у п’ятницю на брифінгу речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Гебештрайт заявив, що "був здивований", що в повідомленнях ЗМІ згадується виключно Німеччина як країна, яка була проти запровадження цього обмежувального заходу. Зауваження мали, за його даними, також Франція, Італія.

"Відключення від SWIFT треба дуже уважно готувати технічно, це також мало б дуже масивні наслідки для розрахунків усередині Німеччини та для німецького бізнесу з Росією, зокрема, при оплаті за енергоносії", - заявив речник. Російський експорт енергоносіїв неможливо повністю та швидко замістити, отже, на його думку, "санкції мають бути такими, які можна витримати".

Пакет цільових санкцій, які охоплюють 5 секторів, був узгоджений напередодні лідерами ЄС і сьогодні має бути затверджений главами МЗС, він був ретельно підготовлений, наголосив Гебештрайт.

Він не погоджується з твердженням, що ці санкції не мають ефекту. Критику з України в Берліні взяли до уваги, але вважають цей пакет санкцій "дієвим і таким, який можна реалізувати", - сказав речник. Падіння біржових індексів у Росії показує, що санкції "не є тупим мечем", додав він.

"Санкції є різкою реакцією, метою якої є змусити російське керівництво змінити поведінку в цій абсолютно нестерпній ситуації", - сказав офіційний представник федерального уряду.

Речниця Мінекономіки ФРН Беате Барон зі свого боку додала, що йдеться про чіткий та цілеспрямований пакет, який має "послабити російську економіку та суттєво звузити можливість її модернізаці"». Вона також зауважила, що цілком зрозуміло, що санкції матимуть вплив і на німецьку економіку, "але це - необхідні наслідки". Безпосередні втрати на економіку ФРН наразі неможливо оцінити, сказала Барон.

Як повідомлялося, напередодні лідери ЄС погодили підготовлені разом з євроатлантичними партнерами та в колі G7 санкції проти РФ через її агресію проти України. Очікується, що санкції будуть обмежені в часі та потребуватимуть продовження.

Президент РФ Володимир Путін 24 лютого оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. На низку українських міст скоєно ракетні удари, атаковано військові об’єкти Збройних сил України.

Нагадаємо, що Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв’язку з нападом Росії.