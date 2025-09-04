Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Німеччина пропонує Україні значне посилення ППО та озброєння, уникаючи обіцянок щодо участі Бундесверу

04 вересня 2025, 11:22
Німеччина пропонує Україні значне посилення ППО та озброєння, уникаючи обіцянок щодо участі Бундесверу
Фото: з вільного доступу
На зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі Берлін запропонує головним внеском підтримку української ППО, передбачаючи збільшення допомоги на 20% щороку.

За даними Spiegel, Німеччина під час дискусій про гарантії безпеки для України після потенційного завершення гарячої фази війни запропонувала значний внесок у посилення протиповітряної оборони та інших спроможностей української армії, але уникнула обіцянок щодо участі Бундесверу у контингенті.

Як повідомляє Spiegel, на зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі Берлін запропонує головним внеском підтримку української ППО, передбачаючи збільшення допомоги на 20% щороку. Крім того, Німеччина планує сприяти покращенню далекобійних спроможностей України, зокрема виробництву крилатих ракет на українській території за фінансової та технічної підтримки партнерів.

Ще одним компонентом допомоги стане озброєння чотирьох механізованих бригад, що передбачає надання близько 480 БТР та інших піхотних машин на рік. Берлін також готовий продовжувати навчання українських військових та поглиблювати співпрацю оборонно-промислових комплексів України і країн-партнерів, де Німеччина вже робить значний внесок.

Підготовка гарантій безпеки для України завершена: внески союзників задокументовані та підтверджені на рівні міністрів оборони, повідомляє Le Monde. Президент Франції зазначив, що Європа вперше демонструє таку інтенсивну та масштабну залученість у підтримку України. За його словами, підготовлена робота тепер буде підтримана на політичному рівні, що дає підстави говорити про готовність до міцного та тривалого миру для України та Європи.

НімеччинавійнаППОпідтримка Україникоаліція охочих

