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Німеччина просить Польщу і Угорщину не блокувати бюджет ЄС в розпал пандемії

"Я прошу всіх в ЄС виконати свої обов'язки. Зараз час не для вето, а для швидких дій в дусі солідарності", - відзначив німецький міністр
Німецький міністр у справах Європи Міхаель Рот розкритикував вето Будапешта і Варшави щодо бюджету ЄС, заявивши, що зараз не час для цього.
Німеччина просить Польщу і Угорщину не блокувати бюджет ЄС в розпал пандемії Фото: з вільних джерел

Про це міністр заявив перед відеоконференцією зі своїми колегами з ЄС у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Держави-члени Євросоюзу повинні виконати свої обов'язки і переконатися, що пакет екстреної допомоги, призначений для допомоги країнам в боротьбі з пандемією COVID-19, може бути швидко виплачений, сказав Рот.

"Я прошу всіх в ЄС виконати свої обов'язки. Зараз час не для вето, а для швидких дій в дусі солідарності", - відзначив німецький міністр.

Угорщина і Польща заблокували прийняття бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, а також фонду відновлення після пандемії на зустрічі послів країн ЄС у понеділок. Причина - положення, що ставить доступ до грошей в залежність від дотримання принципів верховенства права.

Посли повинні були схвалити компроміс, досягнутий з Європейським парламентом щодо пакета в 1,8 трлн євро, але не змогли цього зробити через вето Варшави і Будапешта.

Уряди двох країн виступають проти того, щоб пов'язувати доступ до грошей ЄС з дотриманням верховенства права. Щодо обох країн в ЄС порушено процедуру притягнення до відповідальності через порушення ними принципів незалежності судів, ЗМІ та роботи неурядових організацій.

Нагадаємо, що учора Угорщина і Польща заблокували бюджет ЄС і план порятунку економіки на 1,8 трлн євро

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17 11 2020 14:30
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