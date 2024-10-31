Німеччина пригрозила Північній Кореї санкціями через підтримку рф у війні проти України

Берлін доніс цю позицію до тимчасового повіреного в справах Північної Кореї, якого раніше викликали до МЗС.

Міністерство закордонних справ Німеччини допустило можливість запровадження нових санкцій щодо КНДР у разі участі північнокорейських військ у війні росії проти України.

Про це заявив офіційний представник німецького МЗС Себастьян Фішер, якого цитує DW.

За його словами, офіційний Берлін доніс цю позицію до тимчасового повіреного в справах Північної Кореї, якого раніше викликали до МЗС.

"Якщо дані про те, що на боці рф у боях беруть участь солдати з КНДР, будуть підтверджуватись, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах, у тому числі на введення додаткових санкцій", – сказав Фішер.

Він додав, що під час бесіди з тимчасовим повіреним німецька сторона закликала його "не підтримувати протиправну агресію росії проти України та припинити відповідну підтримку рф".

Раніше у Пентагоні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня.