Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина призупиняє експорт зброї до Ізраїлю через ситуацію в Секторі Гази

08 серпня 2025, 16:07
Німеччина призупиняє експорт зброї до Ізраїлю через ситуацію в Секторі Гази
джерело DR
Німеччина застерігає від подальших військових дій в Газі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що німецький уряд до подальшого повідомлення не схвалюватиме експорт до Ізраїлю військового обладнання, яке може бути використане в Секторі Гази.

Про це інформує The Guardian.

У заяві визнається право Ізраїлю "захищатися від терору Хамасу" та прагнути до звільнення заручників і припинення вогню, однак наголошується, що "ще жорсткіші військові дії ізраїльської армії в Секторі Гази, схвалені минулої ночі, ще більше ускладнюють ситуацію".

"За цих обставин уряд Німеччини не дасть дозволу на експорт військової техніки, яка може бути використана в Секторі Гази, до подальшого повідомлення", — йдеться в заяві.

У заяві підкреслюється "глибока стурбованість" німецького уряду "триваючими стражданнями цивільного населення в Секторі Гази", і додається, що "з огляду на запланований наступ, ізраїльський уряд несе ще більшу відповідальність, ніж раніше, за забезпечення потреб населення", дозволивши доставку гуманітарної допомоги.

НімеччинаІзраїльзброяСектор ГазиФрідріх Мерц

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється