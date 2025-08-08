Німеччина призупиняє експорт зброї до Ізраїлю через ситуацію в Секторі Гази

Німеччина застерігає від подальших військових дій в Газі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що німецький уряд до подальшого повідомлення не схвалюватиме експорт до Ізраїлю військового обладнання, яке може бути використане в Секторі Гази.

Про це інформує The Guardian.

У заяві визнається право Ізраїлю "захищатися від терору Хамасу" та прагнути до звільнення заручників і припинення вогню, однак наголошується, що "ще жорсткіші військові дії ізраїльської армії в Секторі Гази, схвалені минулої ночі, ще більше ускладнюють ситуацію".

"За цих обставин уряд Німеччини не дасть дозволу на експорт військової техніки, яка може бути використана в Секторі Гази, до подальшого повідомлення", — йдеться в заяві.

У заяві підкреслюється "глибока стурбованість" німецького уряду "триваючими стражданнями цивільного населення в Секторі Гази", і додається, що "з огляду на запланований наступ, ізраїльський уряд несе ще більшу відповідальність, ніж раніше, за забезпечення потреб населення", дозволивши доставку гуманітарної допомоги.