Німеччина розглядає збільшення поставок танків Leopard 2 через дії ЗСУ в Курській області

Наступ України демонструє російському населенню, що диктатор владімір путін нічого не контролює.

Глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер заявив, що наступ ЗСУ на Курську область є приводом для передачі Україні більшої кількості німецьких танків Leopard 2.

"Наступ українських військ на російські окупаційні війська під Курськом проходить краще, ніж можна було очікувати", — написав він у X (Twitter) 11 серпня.

Фабер зазначив, що дії ЗСУ у Курській області змушують росію відводити значну кількість військ з фронту на сході України.

"Це послаблює напругу на цій ділянці фронту. Привід говорити про більшу кількість Leopard 2", — вважає депутат.

За його словами, наступ України демонструє російському населенню, що диктатор владімір путін нічого не контролює, а військове керівництво країни не справляється зі своїми обов’язками.

"Це хороша основа для мирних переговорів з наступником путіна. І переговорів з путіним в Міжнародному кримінальному суді МКС", — зазначив глава оборонного комітету Бундестагу.

Фабер наголосив, що військова допомога Україні - це найкраща інвестиція в безпеку Німеччини, яка щодня зменшує потенціал російської загрози. Він додав, що Німеччина також запобігає "перетворенню українських цивільних на біженців".

Нагадаємо, що у вівторок, 6 серпня, росіяни заявили про прорив кордону з боку України в Курській області. Бої в прикордонних районах російського регіону тривають уже шосту добу. російські пропагандисти скаржаться на просування українських військ углиб території рф, а саме - в Курській області.