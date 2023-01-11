Німеччина спростувала черговий російський фейк про трубопровод "Дружба": ФРН замовила нафту в Казахстані, а не в рф

Повідомлення, згідно з якими Німеччина замовила російську сиру нафту, не відповідають дійсності

У Берліні спростували заяву глави "Транснафти" Токарєва про те, що Німеччина фактично порушує ембарго ЄС. Йдеться про бронювання потужностей на імпорт нафти, а не купівлю її у рф, пише DW.

У москві спробували уявити громадськості казахстанську нафту як російську, а Німеччину та Польщу виставити в ролі фактичних порушників нафтового ембарго ЄС. Воно набуло чинності 5 грудня для поставок морем, а ФРН зобов'язалася до 31 грудня припинити імпорт із росії нафтопроводом "Дружба".

"От оголосили, що не братимуть з 1 січня у росії нафту, - заявив 20 грудня в інтерв'ю телеканалу "росія-24" голова "Транснафти" Микола Токарєв. - А до нас прийшли заявки зараз від польських споживачів: наступного року 3 мільйони тонн дайте нам і на грудень 360 тисяч тонн, і на перший квартал Німеччина вже подала заявку - теж дайте".

PCK Raffinerie у Шведте чекає поставок з Казахстану.

Міністерство економіки та захисту клімату ФРН (BMWK) на запит DW відповіло, що власники нафтопереробних заводів у Лойні та Шведті (досі ці НПЗ на сході Німеччини постачали "Дружбу") у новому році закуповувати нафту в росії більше не будуть.

"Повідомлення, згідно з якими Німеччина замовила російську сиру нафту, не відповідають дійсності", - наголосила прес-референт міністерства Сузанне Унград (Susanne Ungrad).

У письмовій відповіді редакції вона пояснила, що внаслідок переговорів власників заводу PCK Raffinerie у Шведте з представниками Казахстану цей НПЗ із січня забронював "відповідні потужності нафтопровідної системи ("Транснефти". - Ред.) для казахстанської нафти".

"Таким чином це не замовлення нафти, а бронювання потужностей для транспортування нафти", - уточнила Сузанне Унград.

Обсяги, транспортування яких забезпечить "Транснафта" через свій нафтопровід "Дружба", підуть транзитом через Польщу, проте співробітниця німецького міністерства, природно, відповіла DW лише за свою країну.