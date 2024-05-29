Німеччина та Чехія прагнуть переговорів з ЄС про повну відмову від російських енергоносіїв

Дві країни вимагають регулярних переговорів щодо цього питання.

Німеччина й Чехія наполягають на проведенні в ЄС переговорів про те, як відмовитися від енергоносіїв, які Європа досі імпортує з росії.

Про це повідомляє Reuters.

Німеччина — найбільша економіка і газовий ринок Європи, і Чехія проситимуть Брюссель розпочати регулярні переговори на високому рівні - можливо, між міністрами енергетики країн, про те, як повністю припинити імпорт російських енергоносіїв.

Берлін і Прага зроблять цей заклик під час зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі в четвер, 30 травня, розповіли Reuters європейські дипломати.

У документі йдеться про те, що міністри планують обговорити перешкоди, з якими країни ЄС зіштовхнулися на шляху до поступової відмови від імпорту російських енергоресурсів, включаючи Австрію та Угорщину, які залишаються сильно залежними від російського газу.

Такий крок Берліна і Праги є одним із низки способів, якими ЄС намагається обійти недостатню підтримку серед країн-членів запровадження повної заборони на імпорт російського газу. Угорщина, для прикладу, неодноразово заявляла, що заблокує таке обмеження.

ЄС уже заборонив імпорт російського вугілля, а також сирої нафти, що постачається морем, з винятками для деяких країн, які не мають виходу до моря.

Окремо країни ЄС обговорюють санкції щодо перевалки російського скрапленого природного газу в Європі, але не розглядають можливість повної заборони імпорту СПГ з рф.

ЄС також схвалив юридичну можливість для країн Союзу блокувати російським компаніям використання їхньої інфраструктури для поставок газу. Однак Іспанія та інші країни висловили занепокоєння, що якщо вони вдаватимуться до таких заходів поодинці, російський СПГ просто перейде в інші порти ЄС.

Брюссель поставив собі за мету покласти край залежності ЄС від російських енергоносіїв до 2027 року.

москва скоротила поставки газу до Європи після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. ЄС спробував швидко замінити російське паливо відновлюваною енергією та більшою кількістю газу від інших постачальників. Але минулого року Союз усе ще отримував 15% газу з росії. За даними аналітичної компанії Kpler, минулого року рф відправила понад 15,6 мільйона метричних тонн скрапленого природного газу в порти ЄС, що на 37,7% більше, ніж у 2021 році.